Почти всю Украину завтра накроют дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 октября в большинстве областей Украины пройдут дожди, на юге до +20°.
На востоке ливни, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +10°
На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем до +17°.
В северных областях ливни. Температура до +15°. В центре практически без осадков, температура днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 5 октября – Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.
Прогноз погоды на четверг, 5 октября
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Чернигов+27°... +17°
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Ощущается как: +25 °
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Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
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Видимость: 16 км
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