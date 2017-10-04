Почти всю Украину завтра накроют дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 октября в большинстве областей Украины пройдут дожди, на юге до +20°.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке ливни, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

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На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем до +17°.

В северных областях ливни. Температура до +15°. В центре практически без осадков, температура днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 5 октября – Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

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