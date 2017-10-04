В канадской провинции Саскачеван выпало более полуметра снега

15:41, 4 октября 2017
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На юге провинции Саскачеван (Канада) 3 октября выпало более 50 см снега.

Снегопад в Канаде / twitter.com @ChristyCBC
Снегопад в Канаде / twitter.com @ChristyCBC

На юге провинции одновременно прошли дожди и снег, которые сопровождались грозами и сильным ветром, сообщает CBC News.

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Одним из самых пострадавших от снега городом стал Сайпресс-Хилс. В других районах провинции прошли сильные дожди.

Напомним, в конце августа на север Китая пришел первый в этом сезоне снегопад – почти на два месяца раньше, чем его ждали.

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