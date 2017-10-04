На востоке Украины ожидаются заморозки

14:34, 4 октября 2017
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Сегодня, 4 октября, на востоке Украины ожидаются заморозки.

На востоке Украины ожидаются заморозки / getbg.net
На востоке Украины ожидаются заморозки / getbg.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +10°

"4 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

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