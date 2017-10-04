Ливни затопили индийский город Хайдарабад (видео)

13:31, 4 октября 2017
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Сильные дожди уничтожили посевы, разрушили здания в индийском городе Хайдарабад.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Мощный ливень парализовал движение транспорта в городе на 5 часов, 7 человек погибли из-за молний и ДТП, к которым привел дождь, сообщает Hindustan Times.

Напомним, более 78 тысяч человек пострадали в результате наводнения в индийском штате Ассам.

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