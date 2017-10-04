Ливни затопили индийский город Хайдарабад (видео)

Сильные дожди уничтожили посевы, разрушили здания в индийском городе Хайдарабад.

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Мощный ливень парализовал движение транспорта в городе на 5 часов, 7 человек погибли из-за молний и ДТП, к которым привел дождь, сообщает Hindustan Times.

No this is not boat ride on waterway #NotVenice; said to be city road after #HyderabadRains pic.twitter.com/i1KL6W1wKP — Uma Sudhir (@umasudhir) October 2, 2017

When you get your own swimming pool, that too just outside your door. #HyderabadRains pic.twitter.com/wux49lnc2c — Aashish (@Ashi_IndiaToday) October 2, 2017

Напомним, более 78 тысяч человек пострадали в результате наводнения в индийском штате Ассам.