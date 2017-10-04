Бали готовится к извержению вулкана

На индонезийском острове Бали готовятся к извержению вулкана Агунг.

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Эвакуация на острове началась 22 сентября и затронула почти 100 тысяч человек, сообщает Euronews.

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Точное время извержения Агунга ученые предсказать не могут. Тем временем местные жители уже начинают возвращаться в свои дома, но исход туристов сильно ограничил их доходы.

Последний раз вулкан Агунг извергался в 1963-1964 годах. Тогда погибли несколько сотен человек.

Напомним, на острове Оба (Вануату) продолжает извергаться вулкан Аоба. Сейчас вулкан выбрасывает лаву на высоту 50-100 м каждые 8-10 с.