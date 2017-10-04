Бали готовится к извержению вулкана
На индонезийском острове Бали готовятся к извержению вулкана Агунг.
Эвакуация на острове началась 22 сентября и затронула почти 100 тысяч человек, сообщает Euronews.
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,7
Точное время извержения Агунга ученые предсказать не могут. Тем временем местные жители уже начинают возвращаться в свои дома, но исход туристов сильно ограничил их доходы.
Последний раз вулкан Агунг извергался в 1963-1964 годах. Тогда погибли несколько сотен человек.
Напомним, на острове Оба (Вануату) продолжает извергаться вулкан Аоба. Сейчас вулкан выбрасывает лаву на высоту 50-100 м каждые 8-10 с.
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