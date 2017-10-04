В отдельных областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

11:41, 4 октября 2017
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В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность / ГСЧС
Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +10°

"4-6 октября в восточных, Полтавской, местами в южных и Днепропетровской областях чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

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