Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико возросло до 34

10:30, 4 октября 2017
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Жертвами урагана "Мария" в Пуэрто-Рико стали 34 человека.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщил представитель губернатора государства Рикардо Розелло, передает Reuters.

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Обновленные данные стали известны через несколько часов после визита на остров президента США Дональда Трампа. Тогда сообщалось о 16 погибших.

Ранее сообщалось, что "Мария" стал вторым крупным ураганом, который ударил по Карибам в сентябре, а также стал самым сильным штормом за последние 90 лет в истории Пуэрто-Рико.

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