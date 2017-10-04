В Киеве объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 4 октября, в столице ожидается сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"Ночью 4 октября в Киеве порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°. В частности, в Киеве ожидается дождь, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°.