В Киеве объявили штормовое предупреждение

09:34, 4 октября 2017
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Сегодня, 4 октября, в столице ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в отдельных регионах Украины

"Ночью 4 октября в Киеве порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°. В частности, в Киеве ожидается дождь, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°.

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