В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +10°

Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в столице пройдет дождь, днем до +10°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°. Ветер восточный и юго-западный, до 5.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 18:30.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

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