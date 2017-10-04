В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

08:00, 4 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в отдельных регионах Украины

На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +16°.

В северных областях ливни. Температура до +10°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +17°.

Прогноз на 4 октября / УНИАН
Прогноз на 4 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 октября – Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер на холодную зиму.

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