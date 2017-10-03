В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +10°

17:00, 3 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 октября, в столице пройдет дождь, днем до +10°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +9°. Ветер южный и юго-западный, до 5.8 м/с.

В Украине сегодня будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 18:30.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°

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