Завтра половину Украины накроют дожди, на юге днем до +20° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

Во многих областях завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем до +16°.

В северных областях ливни. Температура до +10°. В центре практически без осадков, температура днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 4 октября – Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер на холодную зиму.

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