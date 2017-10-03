Завтра половину Украины накроют дожди, на юге днем до +20° (видеопрогноз)

16:30, 3 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

Во многих областях завтра пройдут дожди / УНИАН
Во многих областях завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +12°

На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем до +16°.

В северных областях ливни. Температура до +10°. В центре практически без осадков, температура днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 4 октября – Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер на холодную зиму.

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