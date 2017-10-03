Во вторник, 3 октября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 66 км на юго-запад от Трес Пикоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 62,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, число жертв землетрясения в Мексике, произошедшего 19 сентября, увеличилось до 360 человек. После землетрясения магнитудой 8,2 произошло более 5 тысяч афтершоков.