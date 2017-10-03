В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,9
Во вторник, 3 октября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,7
Эпицентр подземных толчков располагался в 66 км на юго-запад от Трес Пикоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 62,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, число жертв землетрясения в Мексике, произошедшего 19 сентября, увеличилось до 360 человек. После землетрясения магнитудой 8,2 произошло более 5 тысяч афтершоков.
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