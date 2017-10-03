Вулкан Аоба в Вануату выбрасывает лаву на высоту до 100 метров (видео)

14:33, 3 октября 2017
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На острове Оба (Вануату) продолжает извергаться вулкан Аоба.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сейчас вулкан выбрасывает лаву на высоту 50-100 м каждые 8-10 с. Все население Оба эвакуируют на соседние острова.

На Бали из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали 135 тысяч человек

В стране введено чрезвычайное положение, сообщает STORMnews.

По данным местных властей, эвакуационные пункты уже переполнены, а число жителей оказалось большим, чем считалось ранее. Существуют сложности со снабжением людей продовольствием и водой.

Напомним, на индонезийском острове Бали из-за активности вулкана Агунг эвакуировали почти 150 тысяч человек.

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