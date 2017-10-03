Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в отдельных регионах Украины

В течение ближайших дней в отдельных регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В отдельных регионах Украины сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, 4-6 октября в восточных, Полтавской, местами в южных и Днепропетровской областях чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Ранее сообщалось, что ночью 4 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-4°.