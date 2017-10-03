В Киев идут дожди - синоптик

12:32, 3 октября 2017
424
0

Завтра, 4 октября, в столице пройдет дождь.

В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info
В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +12°

"А уже завтра дожди дойдут до Киева.

Завтра, 4 октября, дожди пройдут в западных областях, северных, Винницкой и Кировоградской, а к вечеру дойдет влажный воздух до Черкащины и Полтавщины", - написала она.

По информации Диденко, 4 октября в восточной части Украины и на юге будет сухо, ночью ожидаются заморозки.

Напомним, 3 октября в Украине практически без осадков, на западе до +16°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео) Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео)
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
62 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей