В Киев идут дожди - синоптик

Завтра, 4 октября, в столице пройдет дождь.

В Киеве завтра пройдет дождь / tivasyk.info

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем до +12°

"А уже завтра дожди дойдут до Киева.

Завтра, 4 октября, дожди пройдут в западных областях, северных, Винницкой и Кировоградской, а к вечеру дойдет влажный воздух до Черкащины и Полтавщины", - написала она.

По информации Диденко, 4 октября в восточной части Украины и на юге будет сухо, ночью ожидаются заморозки.

Напомним, 3 октября в Украине практически без осадков, на западе до +16°.