Индийский штат Ассам пострадал от наводнения (видео)

Более 78 тысяч человек пострадали в результате наводнения в индийском штате Ассам.

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Водой затопило большие площади земли, пострадали также около 16 тысяч животных, сообщает NDTV.

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Причиной наводнений стали дожди, которые накрыли весь штат. Всего пострадали около 86 деревень в семи округах, наибольшие разрушения пришлись на район Гоалпара, где наводнение затронуло более 41 тыс. человек.

Из-за стихии местные власти эвакуировали 9994 человека в убежища.

Напомним, не менее двух человек, включая ребенка, погибли в результате наводнений на севере Мексики.