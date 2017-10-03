Индийский штат Ассам пострадал от наводнения (видео)
Более 78 тысяч человек пострадали в результате наводнения в индийском штате Ассам.
Водой затопило большие площади земли, пострадали также около 16 тысяч животных, сообщает NDTV.
На северо-западе Китая в результате наводнения погибли пять человек
Причиной наводнений стали дожди, которые накрыли весь штат. Всего пострадали около 86 деревень в семи округах, наибольшие разрушения пришлись на район Гоалпара, где наводнение затронуло более 41 тыс. человек.
Из-за стихии местные власти эвакуировали 9994 человека в убежища.
Напомним, не менее двух человек, включая ребенка, погибли в результате наводнений на севере Мексики.
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