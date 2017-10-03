На севере Мексики в результате наводнения погибли два человека

10:31, 3 октября 2017
342
0

Не менее двух человек, включая ребенка, погибли в результате наводнений на севере Мексики.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Всего пострадали 18 тысяч жителей штата Тамаулипас, передает "РИА Новости" со ссылкой на министерство военно-морского флота Мексики.

На северо-западе Китая в результате наводнения погибли пять человек

Из-за стихии в штате эвакуировали более 330 человек. Больше всего пострадал город Альтамира, где уровень осадков достиг 245 миллиметров.

Напомним, в результате сильных дождей в Уганде погибли не менее 15 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Десять человек стали жертвами ливней в Индии Десять человек стали жертвами ливней в Индии
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
62 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей