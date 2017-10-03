На севере Мексики в результате наводнения погибли два человека

Не менее двух человек, включая ребенка, погибли в результате наводнений на севере Мексики.

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Всего пострадали 18 тысяч жителей штата Тамаулипас, передает "РИА Новости" со ссылкой на министерство военно-морского флота Мексики.

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Из-за стихии в штате эвакуировали более 330 человек. Больше всего пострадал город Альтамира, где уровень осадков достиг 245 миллиметров.

Напомним, в результате сильных дождей в Уганде погибли не менее 15 человек.