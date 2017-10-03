В Украине ожидаются заморозки 4 октября

09:34, 3 октября 2017
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Ночью 4 октября во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / Фото УНИАН
В Украине ожидаются заморозки / Фото УНИАН

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"Ночью 4 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинство областей Украины придет потепление, практически каждый день будут идти дожди. В частности, во вторник, 3 октября, на западе Украины пройдут дожди. В западных областях до +18°, в других регионах - +11°...+16°.

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