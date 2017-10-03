В Киеве сегодня без осадков, днем до +12°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 октября в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:00, а зайдет в 18:32.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Украине практически без осадков, на западе до +16°.

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