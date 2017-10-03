В Украине сегодня будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта)

08:00, 3 октября 2017
994
0

Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября в Украине практически без осадков, на западе до +16°.

В большинстве областей Украины сегодня без осадков / УНИАН
В большинстве областей Украины сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)

На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +16°.

В северных областях солнечно. Температура до +10°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +13°.

Прогноз на 3 октября / УНИАН
Прогноз на 3 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Десять человек стали жертвами ливней в Индии Десять человек стали жертвами ливней в Индии
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
62 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей