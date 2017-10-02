В Киеве завтра без осадков, днем температура до +13°

17:00, 2 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября в столице без осадков, днем до +13°.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:00, а зайдет в 18:32.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +18°.

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