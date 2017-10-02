Завтра в Украине сохранится прохладная погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +18°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

Читайте также Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)

На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем до +18°.

В северных областях солнечно. Температура до +12°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 3 октября – Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.