Завтра в Украине сохранится прохладная погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 2 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +18°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН
В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)

На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем до +18°.

В северных областях солнечно. Температура до +12°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 3 октября – Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.

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