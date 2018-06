Проливные дожди привели к гибели 15 человек в Уганде

Еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщает Floodlist со ссылкой на Красный Крест.

Четырнадцать человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.

По данным местных СМИ, многие районы западной Уганды пострадали от дождя и сильного ветра, несколько домов были разрушены или повреждены.

Landslide in Rubanda Dstrct Nyarurambi Village. 15 dead,14 referred to Kabale Regional hospital, 8 missing. Our response teams on ground pic.twitter.com/efLwqeEk2S