Проливные дожди привели к гибели 15 человек в Уганде

15:45, 2 октября 2017
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В результате сильных дождей в Уганде погибли не менее 15 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщает Floodlist со ссылкой на Красный Крест.

Из-за наводнений и оползней в Гондурасе погибли пять человек

Четырнадцать человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.

По данным местных СМИ, многие районы западной Уганды пострадали от дождя и сильного ветра, несколько домов были разрушены или повреждены.

Напомним, восемь человек погибли, еще семеро числятся пропавшими без вести из-за дождей, которые накрыли центральный и западный Китай.

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