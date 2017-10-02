Проливные дожди привели к гибели 15 человек в Уганде

В результате сильных дождей в Уганде погибли не менее 15 человек.

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Еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщает Floodlist со ссылкой на Красный Крест.

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Четырнадцать человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.

По данным местных СМИ, многие районы западной Уганды пострадали от дождя и сильного ветра, несколько домов были разрушены или повреждены.

Landslide in Rubanda Dstrct Nyarurambi Village. 15 dead,14 referred to Kabale Regional hospital, 8 missing. Our response teams on ground pic.twitter.com/efLwqeEk2S — Uganda Red Cross (@UgandaRedCross) September 27, 2017

Напомним, восемь человек погибли, еще семеро числятся пропавшими без вести из-за дождей, которые накрыли центральный и западный Китай.