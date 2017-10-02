У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,7

В понедельник, 2 октября, у берегов островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,7.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 154 км от острова Ндой (Ndoi). Очаг землетрясения залегал на глубине 583 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, число жертв землетрясения в Мексике 19 сентября увеличилось до 360 человек. После землетрясения магнитудой 8,2 произошло более 5 тысяч афтершоков.