На Бали из-за вулкана эвакуировали почти 150 тысяч человек

13:29, 2 октября 2017
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На индонезийском острове Бали из-за активности вулкана Агунг эвакуировали почти 150 тысяч человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На прошлой неделе в жерле вулкана треснула лавовая пробка, и оттуда пошёл дым, сообщает Euronews.

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Власти ввели на острове режим чрезвычайного положения, установлена зона опасности в 12 км от кратера, но не все хотят уезжать. Сейсмологи говорят, что извержение Агунга неминуемо, но точный момент предсказать сложно.

Напомним, власти Вануату эвакуировали до 6 тысяч человек из-за активности вулкана Манаро на острове Оба.

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