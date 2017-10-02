Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинство областей Украины придет потепление, практически каждый день будут идти дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине будет прохладно и без осадков. На востоке до +13°, на западе до +15°. В центре столбик термометра поднимется до +13°, на севере до +10°. На юге – до +14°.
Во вторник, 3 октября, на западе Украины пройдут дожди. В западных областях до +18°, в остальных регионах +11°...+16°.
В среду, 4 октября, местами ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +20°. В остальных регионах до +16°.
В четверг в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет. Ночью по стране +7°...+10°, днем на юге до +21°.
В пятницу в большинстве регионов ожидается солнечная погода. На юге до +22°, в остальных регионах +13°...+21°.
7 и 8 октября в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +3°, на остальной территории +5°…+10°. Днем температура по стране +11°...+25°. В воскресенье ночью на западе до +3°, днем в Украине +11°...+23°.
Народный прогноз
2 октября – Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом-зима будет суровой; а когда слегка, то теплой. 3 октября – Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.
В Украине сегодня будет прохладно и без осадков (карта)
4 октября – Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - на холодную зиму.
5 октября – Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель. 6 октября - Иннокентия, Зачатия св. Иоанна Крестителя. По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно.
6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы. Сорняк высокий - снега зимой будет много. 7 октября - Феклы первомученицы, Владислава. Многие желудей на дубе - жди мягкую зиму и плодородный год. Гром гремит 7 октября - зима будет теплой и малоснежной.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°