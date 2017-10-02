Сентябрь в Киеве был на 2,5° теплее климатической нормы

Среднемесячная температура сентября в Киеве составила +16,4°, что превысило климатическую норму на 2,5°.

Сентябрь в Киеве был теплее климатической нормы / УНИАН

Сентябрь-2017 стал четырнадцатым в рейтинге среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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С начала 2017 года среднемесячная температура превысила климатическую норму на 2,1° и по этому показателю этот год пока занимает третью позицию среди самых теплых за 136 лет наблюдений.

В обсерватории отмечают, что сентябрь оказался контрастным, поскольку 6-7 и с 26-го до конца месяца среднесуточная температура воздуха была ниже +15 градусов, но середина месяца подарила киевлянам настоящую июльскую погоду, которая ознаменовалась семью температурными рекордами.

Холоднее всего было 29 сентября, когда минимальная температура опустилась до +2,9°, а жарче всего – 17 сентября, когда максимальная температура достигла + 30,9°.

За сентябрь выпало почти 43 мм осадков, что составляет 91% климатической нормы. Сентябрь оказался девятым подряд нынешним месяцем, в котором осадков выпало ниже климатической нормы.

Напомним, 2 октября в столице без осадков, днем до +10°.