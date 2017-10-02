В Китае в результате сильных дождей погибли восемь человек

10:31, 2 октября 2017
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Восемь человек погибли, еще семеро числятся пропавшими без вести из-за дождей, которые накрыли центральный и западный Китай.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Дожди в центре и на западе Китая начались 24 сентября, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.  

Из-за наводнений и оползней в Гондурасе погибли пять человек

Из-за непогоды в городе Чунцин и провинциях Хубэй, Сычуань и Шэньси пришлось эвакуировать 54 тыс. человек.

Ливни разрушили более 2200 домов и повредили 12 тыс. Экономический ущерб оценивается в 293,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей на северо-западе Китая погибли пять человек, еще четверо пропали без вести.

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