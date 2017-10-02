В течение 2-3 октября по всей Украине ожидаются заморозки.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине / moldova24.net

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"2-3 октября в Украине на поверхности почвы заморозки 0-4° (2 октября в южных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-4°)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 2 октября, в Украине без осадков, на западе до +16°.