Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

09:34, 2 октября 2017
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В течение 2-3 октября по всей Украине ожидаются заморозки.

Синоптики предупреждают о заморозки в Украине / moldova24.net
Синоптики предупреждают о заморозках в Украине / moldova24.net

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +10°

"2-3 октября в Украине на поверхности почвы заморозки 0-4° (2 октября в южных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-4°)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 2 октября, в Украине без осадков, на западе до +16°.

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