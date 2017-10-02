В Киеве сегодня без осадков, днем до +10°

Согласно данным Погода УНИАН, 2 октября в столице без осадков, днем до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:54, а зайдет в 18:41.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Украине без осадков, на юге до +17°.

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