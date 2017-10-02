В Украине сегодня будет прохладно и без осадков (карта)

08:02, 2 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 2 октября, в Украине без осадков, на западе до +16°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +16°.

В северных областях солнечно. Температура до +10°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +13°.

Прогноз на 2 октября / УНИАН
Прогноз на 2 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом, зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

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4.3 м/с
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