2 октября в Украине будет холодно, но без дождей
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook тоже подтверждает, что понедельник будет без дождей.
Погода на большинстве территорий Украины в понедельник, 2 октября, будет прохладной и сухой. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. При этом на почвах возможные заморозки – 0 ... + 4 градуса.
В первый день октября в Украине - облачно и заморозки
Днем воздух прогреется до + 9 ... + 14 градусов, в Прикарпатье и Закарпатье до +15 ... + 19 градусов.
В Киеве ночью температура достигнет + 3 ... + 5 градусов, а днем +11 ... + 13 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 2 октября в городах Украины:
Ужгород – + 17 ... + 19
Львов – + 16 ... + 18
Ивано-Франковск – + 15 ... + 17
Тернополь – + 16 ... + 18
Черновцы – + 16 ... + 18
Хмельницкий – + 14 ... + 16
Луцк – + 12 ... + 14
Ровно – + 12 ... + 14
Житомир – + 11 ... + 13
Винница – + 12 ... + 14
Одесса – + 12 ... + 14
Николаев – + 12 ... + 14
Херсон – + 12 ... + 14
Симферополь – + 12 ... + 14
Кропивницкий – + 11 ... + 13
Черкассы – + 11 ... + 13
Чернигов – + 11 ... + 13
Сумы – + 11 ... + 13
Полтава – + 11 ... + 13
Днепр – + 12 ... + 14
Запорожье – + 12 ... + 14
Донецк – + 11 ... + 13
Луганск – + 11 ... + 13
Харьков – + 11 ... + 13
Киев – + 11 ... + 13
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook тоже подтверждает, что понедельник будет без дождей.
"Понедельник в Украине - все еще без осадков. Холод также продолжится: ночью до заморозков, днем +7-+12, на юге и западе до +15 градусов. Дожди, те, что сейчас в Германии, присунуться 3 октября до наших западных границ. А 4 октября будут дожди и в Киеве", - пишет синоптик.
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°