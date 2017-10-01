Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 360 человек

После землетрясения магнитудой 8,2 произошло более 5 тысяч афтершоков.

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Число жертв в результате землетрясения в Мексике 19 сентября увеличилось до 360 человек. Об этом сообщил координатор гражданской защиты Министерства внутренних дел Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

"Общее число погибших составило 360 человек. В Мехико - 219, в штате Морелос - 74, в штате Пуэбла - 45, в штате Мехико - 15, в штате Герреро - 6 и один человек в штате Оахака", - сообщил он.

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Ранее сообщалось, что после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло 7 сентября в Мексике, произошло более 5 тысяч афтершоков. Землетрясения в Мексике оставили без жилья более 250 тысяч человек.