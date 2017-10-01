Трехкилометровый столб пепла: на Суматре сняли на видео впечатляющее извержение вулкана

00:25, 1 октября 2017
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Автор видео снял уникальные кадры случайно.

Столб пепла достигал 3 километров / скриншот
Столб пепла достигал 3 километров / скриншот

В Индонезии на острове Суматра видеоблоггер случайно снял впечатляющее извержение вулкана и столб вулканического пепла высотой в три километра, пишет ТСН.

Автор видео рассказал, что только устанавливал камеру, ожидая извержения, но никак не ожидал, что оно начнется уже через мгновение.

Как сообщал УНИАН ранее, во вторник, 26 сентября, у берегов островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр подземных толчков располагался к югу от островов Фиджи. Очаг землетрясения залегал на глубине 98,1 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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