В первый день октября в Украине - облачно и заморозки
По словам синоптика, в течение дня температура в Украине составит +10...+16 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 1 октября, будет облачной, поскольку значительную часть Украины, в том числе и Киев, накрыл атмосферный фронт. Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"В воскресенье, 1 октября, метеорологический лев, антициклон, и дальше будет охранять нас от дождей, но вот маленький ворчун – северо-восточный фронт – снова может затянуть тучами северную и восточную части Украины. Однако мы используем его пакости в свою пользу – ночные облака будут защищать нас от заморозков. Хотя, где останется чистое ясное небо, там вероятность заморозков ближайшей ночью высока", – подчеркивает она.
По словам синоптика, в течение дня температура в Украине составит +10...+16 градусов.
"В Киеве 1 октября без осадков, днем – +10...+14 градусов. Дождь прийдет в столицу 4 октября. Успейте до дождя поделать все, что требует сухой погоды", – добавляет Диденко.
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Прогноз погоды на воскресенье, 1 октября в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +10...+12
К слову, в Украинском гидрометцентре подтверждают информацию об ухудшении погодных условий.
Кроме того, эксперты прогнозируют ночные заморозки на большей части страны на поверхности почвы и местами в воздухе.
Что касается дневной температуры, то, по информации Гидрометцентра, 1 октября температура воздуха в Украине в основном составит +11...+13 градусов, ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду.
Теплее всего будет в Крыму – +15...+17 градусов и на Закарпатье – +14...+16 градусов, а холоднее всего – в Киевской области: +10...+12 градусов.
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°