В первый день октября в Украине - облачно и заморозки

По словам синоптика, в течение дня температура в Украине составит +10...+16 градусов.

1 октября в Украине будет облачно и заморозки / фото getbg.net

Погода в Украине в воскресенье, 1 октября, будет облачной, поскольку значительную часть Украины, в том числе и Киев, накрыл атмосферный фронт. Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В воскресенье, 1 октября, метеорологический лев, антициклон, и дальше будет охранять нас от дождей, но вот маленький ворчун – северо-восточный фронт – снова может затянуть тучами северную и восточную части Украины. Однако мы используем его пакости в свою пользу – ночные облака будут защищать нас от заморозков. Хотя, где останется чистое ясное небо, там вероятность заморозков ближайшей ночью высока", – подчеркивает она.

По словам синоптика, в течение дня температура в Украине составит +10...+16 градусов.

"В Киеве 1 октября без осадков, днем – +10...+14 градусов. Дождь прийдет в столицу 4 октября. Успейте до дождя поделать все, что требует сухой погоды", – добавляет Диденко.

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Прогноз погоды на воскресенье, 1 октября в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +10...+12

К слову, в Украинском гидрометцентре подтверждают информацию об ухудшении погодных условий.

Кроме того, эксперты прогнозируют ночные заморозки на большей части страны на поверхности почвы и местами в воздухе.

Что касается дневной температуры, то, по информации Гидрометцентра, 1 октября температура воздуха в Украине в основном составит +11...+13 градусов, ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду.

Теплее всего будет в Крыму – +15...+17 градусов и на Закарпатье – +14...+16 градусов, а холоднее всего – в Киевской области: +10...+12 градусов.