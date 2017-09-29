Синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег
В течение октября вероятны резкие изменения в температурном режиме.
В Украине во второй половине октября ожидается первый снег, гололед и налипание мокрого снега. Об этом передает Страна, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.
Во второй половине октября также прогнозируется усиление ветра в сочетании с осадками, локальные дождевые паводки.
"В отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления (например, первый снег, образование гололеда или налипание мокрого снега)", - говорится в сообщении.
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По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки, что может привести к осложнениям в хозяйственной деятельности или возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.
Ранее синоптики сообщали, что погода в октябре в Украине будет изменчивой. Во второй половине месяца нас ждут постоянные перепады температуры воздуха, а к концу октября резкое похолодание и заморозки.
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°