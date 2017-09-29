Синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег

В течение октября вероятны резкие изменения в температурном режиме.

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В Украине во второй половине октября ожидается первый снег, гололед и налипание мокрого снега. Об этом передает Страна, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

Во второй половине октября также прогнозируется усиление ветра в сочетании с осадками, локальные дождевые паводки.

"В отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления (например, первый снег, образование гололеда или налипание мокрого снега)", - говорится в сообщении.

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По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки, что может привести к осложнениям в хозяйственной деятельности или возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.

Ранее синоптики сообщали, что погода в октябре в Украине будет изменчивой. Во второй половине месяца нас ждут постоянные перепады температуры воздуха, а к концу октября резкое похолодание и заморозки.