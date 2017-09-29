Из-за проливных дождей в Китае эвакуировали более 27 тысяч человек
В результате сильных дождей на северо-западе Китая погибли пять человек, еще четверо пропали без вести.
Об этом сообщила местная администрация, передает Xinhua.
Жертвами урагана "Мария" стали по меньшей мере 18 человек
В зоне бедствия оказалось около 150 тыс. человек, более 27 тыс. человек эвакуированы в срочном порядке, 229 человек нуждаются в срочной материальной помощи.
Мощные дожди разрушили 665 и повредили 1,37 тыс. построек. От разбушевавшейся стихии пострадало свыше 12 тыс. га сельхозугодий. Экономический ущерб оценивается в около 81 млн долл.
Напомним, в результате наводнений и схода оползней в Гондурасе погибли пять человек, сотни были вынуждены покинуть свои дома.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+29°... +16°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+21°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+22°... +14°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+33°... +19°
-
Одесса+31°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+26°... +16°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 62 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей