Из-за проливных дождей в Китае эвакуировали более 27 тысяч человек

16:02, 29 сентября 2017
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В результате сильных дождей на северо-западе Китая погибли пять человек, еще четверо пропали без вести.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщила местная администрация, передает Xinhua.

Жертвами урагана "Мария" стали по меньшей мере 18 человек

В зоне бедствия оказалось около 150 тыс. человек, более 27 тыс. человек эвакуированы в срочном порядке, 229 человек нуждаются в срочной материальной помощи.

Мощные дожди разрушили 665 и повредили 1,37 тыс. построек. От разбушевавшейся стихии пострадало свыше 12 тыс. га сельхозугодий. Экономический ущерб оценивается в около 81 млн долл. 

Напомним, в результате наводнений и схода оползней в Гондурасе погибли пять человек, сотни были вынуждены покинуть свои дома.

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