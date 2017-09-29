Число жертв мощного землетрясения в Мексике превысило 340 человек

В результате землетрясения, которое произошло 19 сентября в Мексике, погибли 343 человека.

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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 340 человек. Об этом в Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

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"Всего 343 погибших: 204 в городе Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте.

Напомним, после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло 7 сентября в Мексике, произошло более 5 тысяч афтершоков.