Число жертв мощного землетрясения в Мексике превысило 340 человек
В результате землетрясения, которое произошло 19 сентября в Мексике, погибли 343 человека.
Число жертв землетрясения в Мексике превысило 340 человек. Об этом в Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.
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"Всего 343 погибших: 204 в городе Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте.
#Actualización ⚡TOTAL 343 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 204 #Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 28, 2017
Напомним, после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло 7 сентября в Мексике, произошло более 5 тысяч афтершоков.
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