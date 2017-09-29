На Бали из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали 135 тысяч человек
На индонезийском острове Бали возросло количество эвакуированных из-за вулкана Агунт.
Сейчас число эвакуированных составляет 135 тысяч человек, власти Индонезии ввели режим чрезвычайной ситуации и повысили уровень опасности до максимального, сообщает Euronews.
Индонезия готовится к извержению вулкана
Специалисты не исключают, что придется эвакуировать еще большее количество людей, которые временно размещены в центрах в безопасной местности.
Вулкан "оживился" еще в середине августа, потом он затих, и спустя три недели вновь проснулся.
Напомним, власти Вануату эвакуировали до 6 тысяч человек из-за активности вулкана Манаро на острове Оба.
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