Синоптик рассказала, когда в Киев придут дожди

13:03, 29 сентября 2017
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Дождь в столице пройдет на следующей неделе.

На следующей неделе в Киев придут дожди / tivasyk.info
На следующей неделе в Киев придут дожди / tivasyk.info

В Киеве 4 октября ожидается дождь. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня будет солнечно и прохладно

"В Киеве выходные - без осадков, с солнцем, ночью +2...+5, местами заморозки 0-2 градуса, днем +12+14 градусов.

Ближайшая смена столичной погоды - 4-го октября, появится дождь в среду", - написала она.

Напомним, в эти выходные во всех регионах Украины будет солнечно, но прохладно.

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