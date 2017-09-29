Синоптик рассказала, когда в Киев придут дожди
Дождь в столице пройдет на следующей неделе.
В Киеве 4 октября ожидается дождь. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня будет солнечно и прохладно
"В Киеве выходные - без осадков, с солнцем, ночью +2...+5, местами заморозки 0-2 градуса, днем +12+14 градусов.
Ближайшая смена столичной погоды - 4-го октября, появится дождь в среду", - написала она.
Напомним, в эти выходные во всех регионах Украины будет солнечно, но прохладно.
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