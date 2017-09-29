Погода на выходные: в Украине будет прохладно, но без дождей (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные во всех регионах Украины будет солнечно, но прохладно.

На выходных в Украине без осадков / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +6°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°...+11°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +3°, днем +13°. В воскресенье солнечно, +4°...+14°.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, на юге днем до +17° (карта)

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +13°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +4°...+13°. В воскресенье до +11°, пасмурно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье +8°...+16°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +13°. В воскресенье +1°...+12°, пасмурно.

Прогноз на 30 сентября / УНИАН

Прогноз на 1 октября / УНИАН

В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +2°...+15°.

В Симферополе завтра без осадков, +5°...+16°. В воскресенье +6°...+15°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье без осадков, температура до +15°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье температура до +13°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье 0°...+12°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу дождь, температура до +10°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -3°, днем +10°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +13°. В воскресенье температура днем +14°, солнечно.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +1° …+16°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.