Погода на выходные: в Украине будет прохладно, но без дождей (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные во всех регионах Украины будет солнечно, но прохладно.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +6°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°...+11°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +3°, днем +13°. В воскресенье солнечно, +4°...+14°.
В Украине сегодня без осадков, на юге днем до +17° (карта)
В Луцке в субботу ночью +2°, днем +13°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +13°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +4°...+13°. В воскресенье до +11°, пасмурно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье +8°...+16°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +13°. В воскресенье +1°...+12°, пасмурно.
В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью +4°, днем +12°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +2°...+15°.
В Симферополе завтра без осадков, +5°...+16°. В воскресенье +6°...+15°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье без осадков, температура до +15°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье температура до +13°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье 0°...+12°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу дождь, температура до +10°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -3°, днем +10°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +13°. В воскресенье температура днем +14°, солнечно.
В Сваляве завтра небольшая облачность, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +1° …+16°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°