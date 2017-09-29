В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Сегодня, 29 сентября в пяти областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

На востоке Украины сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, 29 сентября в Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что по всей Украине ночью 30 сентября - 1 октября на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-4°.