В Мексике после землетрясения магнитудой 8,2 произошло более 5 тысяч афтершоков

10:30, 29 сентября 2017
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После землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло 7 сентября в Мексике, произошло более 5 тысяч афтершоков.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Серия подземных толчков не прекратилась до сих пор, передает ТАСС со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 330 человек

По состоянию на 28 сентября было зарегистрировано 5402 подземных толчка. Жертвами землетрясения в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек.

Ранее сообщалось, что более 250 тысяч человек остались без жилья после трех мощных землетрясений, которые случились в Мексике в сентябре.

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