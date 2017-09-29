В Мексике после землетрясения магнитудой 8,2 произошло более 5 тысяч афтершоков

После землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло 7 сентября в Мексике, произошло более 5 тысяч афтершоков.

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Серия подземных толчков не прекратилась до сих пор, передает ТАСС со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

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По состоянию на 28 сентября было зарегистрировано 5402 подземных толчка. Жертвами землетрясения в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек.

Ранее сообщалось, что более 250 тысяч человек остались без жилья после трех мощных землетрясений, которые случились в Мексике в сентябре.