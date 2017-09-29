По всей Украине до 1 октября ожидаются заморозки

До конца сентября по всей территории Украины ожидаются заморозки.

По всей Украине ожидаются заморозки / getbg.net

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"В Украине ночью 30 сентября - 1 октября на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, 29 сентября в Донецкой, Харьковской, Луганской, Полтавской и Сумской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.