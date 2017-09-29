В Украине сегодня без осадков, на юге днем до +17° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября в Украине без осадков, на юге до +17°.
На востоке без осадков, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.
Синоптики предупреждают о заморозках в Украине
На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +14°.
В северных областях солнечно. Температура до +14°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 29 сентября - Евфимии, мученицы. Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет лютой, морозной. Тоже самое предсказывает и поздний листопад.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 62 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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