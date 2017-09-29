В Украине сегодня без осадков, на юге днем до +17° (карта)

08:00, 29 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября в Украине без осадков, на юге до +17°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +14°.

В северных областях солнечно. Температура до +14°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +16°.

Прогноз на 29 сентября / УНИАН
Прогноз на 29 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 сентября - Евфимии, мученицы. Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет лютой, морозной. Тоже самое предсказывает и поздний листопад.

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