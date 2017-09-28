В Киеве завтра без осадков, днем до +13°

17:00, 28 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 сентября, в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

Солнце в столице взойдет в 06:54, а зайдет в 18:41.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Украине без осадков, на юге до +16°.

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