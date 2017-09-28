Завтра в Украине будет солнечно, но прохладно (видеопрогноз)

16:30, 28 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 сентября в Украине без осадков, на юге до +16°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +14°.

В северных областях солнечно. Температура до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +16°.

Согласно народному прогнозу, 29 сентября - Евфимии, мученицы. Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет лютой, морозной. Тоже самое предсказывает и поздний листопад.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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