На северо-западе Китая в результате наводнения погибли пять человек
В провинции Шэньси пять человек погибли, четверо пропали без вести в результате стихийных бедствий, вызванных проливными дождями.
С 23 сентября на южную часть провинции обрушились проливные дожди, что привело к наводнениям, сходу селевых потоков и оползней. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Жертвами урагана "Мария" стали по меньшей мере 18 человек
Всего от стихии пострадали 27 тыс жителей 6 уездов, в срочном порядке было эвакуировано более 9,7 тыс. человек.
Ливни разрушили более 149 и в разной степени повредили 833 построек. Прямой экономический ущерб оценивается в 35 млн юаней.
Напомним, в результате наводнений и схода оползней в Гондурасе погибли пять человек, сотни были вынуждены покинуть свои дома.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+33°... +16°
-
Житомир+30°... +17°
-
Запорожье+33°... +19°
-
Ивано-Франковск+22°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+32°... +16°
-
Луцк+22°... +13°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+26°... +18°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+23°... +14°
-
Харьков+27°... +18°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+26°... +17°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 61 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей