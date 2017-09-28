На северо-западе Китая в результате наводнения погибли пять человек

15:33, 28 сентября 2017
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В провинции Шэньси пять человек погибли, четверо пропали без вести в результате стихийных бедствий, вызванных проливными дождями.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

С 23 сентября на южную часть провинции обрушились проливные дожди, что привело к наводнениям, сходу селевых потоков и оползней. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Жертвами урагана "Мария" стали по меньшей мере 18 человек

Всего от стихии пострадали 27 тыс жителей 6 уездов, в срочном порядке было эвакуировано более 9,7 тыс. человек.

Ливни разрушили более 149 и в разной степени повредили 833 построек. Прямой экономический ущерб оценивается в 35 млн юаней.

Напомним, в результате наводнений и схода оползней в Гондурасе погибли пять человек, сотни были вынуждены покинуть свои дома.

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