Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

14:32, 28 сентября 2017
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До 1 октября по всей Украине ожидаются заморозки.

По всей Украине ожидаются заморозки / santex-nk.ru
По всей Украине ожидаются заморозки / santex-nk.ru

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня ожидается прохладная погода, без осадков

"В Украине ночью 29 сентября - 1 октября на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 сентября в Донецкой, Харьковской, Луганской, Полтавской и Сумской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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